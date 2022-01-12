Приштина, , 08:22 — REGNUM В Косово 11 января в результате исследования 7258 образцов выявили 356 носителей коронавируса, признаны излечившимися 53 человека, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Памятник Скендербегу, Приштина Vetevendosje.org

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 163 269 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 195 пациентов излечились, 2991 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного. За три недели скончались четыре пациента.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 2083. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 791 547 человек, при этом произведено уже свыше 1 697 901 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет.

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