Село Юрла, Пермский край, 12 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Пермском крае осужден житель Юрлинского района, который проявил агрессию в отношении автоинспектора. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд

Дело о применении насилия в отношении правоохранителя рассматривалось Кудымкарским городским судом. Установлено, что в августе 2021 года пьяный пермяк, желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников ДПС, встал на проезжую часть улицы. Такими действиями мужчина вынудил патрульный автомобиль остановиться. Впоследствии агрессивный гражданин прибег к угрозам и оскорблениям полицейских. Одного из правоохранителей пьяный пермяк ударил по лицу.

В суде мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения за свои действия. Фигуранту уголовного дела о насилии в отношении сотрудника полиции назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года.