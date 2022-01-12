Сана, , 08:14 — REGNUM Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией начинает широкомасштабную военную операцию по борьбе с повстанцами-хуситами (движение «Ансар Аллах») в Йемене. Об этом 11 января передал телеканал Al Hadath со ссылкой на официального представителя альянса полковника Турки аль-Малики.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, целью коалиции является «восстановление безопасности на йеменской территории». Аль-Малики обвинил хуситов в «подрыве политического урегулирования конфликта в Йемене и отказе от переговоров». Кроме того, он утверждает, что коалиция получила «неопровержимые факты военной поддержки мятежников иранскими властями».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января средства противовоздушной обороны хуситов сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий военно-воздушным силам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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