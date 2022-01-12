Оттава, , 08:24 — REGNUM Возможность введения специального налога для людей, не желающих прививаться от коронавируса, рассматривается в Канаде. Об этом премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего написал на своей странице в Facebook.

Магазины в Квебеке, Канада Лада Котова © ИА Красная Весна

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По его словам, половина пациентов с коронавирусом, помещённых в отделения интенсивной терапии, это непривитые взрослые. При этом у 90% населения прививка есть. Таким образом, непривитые создают огромную нагрузку на систему здравоохранения.

«Поэтому мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам», — отметил Лего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Квебеке отправили школьников на длинные каникулы и ограничили посещение общественных мест из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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