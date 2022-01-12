Сеул, , 08:14 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4388 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 4007 случаев заражения локальные, ещё 381 случай — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 674 868.

Известно, что показатель свыше 4 тыс. человек в сутки зафиксирован впервые за последние пять дней.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 52 человека — до 6166 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 749 человек.