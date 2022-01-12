Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам торгов 11 января нефть подорожала 3,24%, до $83,60. Рост котировок начался с открытия азиатской сессии и ускорился после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Бочки с нефтью Thomas Constant

После выступления Пауэлла доллар подешевел по всем фронтам, придав силы покупателям на нефтяном рынке. Сюрпризов от Пауэлла не было, поэтому инвесторы позитивно отреагировали на его выступление.

Данные Американского института нефти (API) за минувшую неделю отразили сокращение запасов нефти на 1,077 млн баррелей (ожидалось — 1,9 млн),

Запасы бензина увеличились на 10,86 млн баррелей (ожидалось +2,4 млн), запасы дистиллятов — на 3,035 млн баррелей (ожидалось +1,8 млн).

Сегодня, 12 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,56 за баррель. Внешний фон неплохой для нефтяного рынка.

Сопротивление располагается на $85,50. Оно является и целью для покупателей.

Техническая картина сигнализирует о нисходящей коррекции до $78,50, только неизвестно какое событие выступит триггером для фиксации прибыли покупателями.

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