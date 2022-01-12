Прага, , 08:13 — REGNUM Верховный суд Чехии 11 января сократил с 20 до шести лет заключения наказание, вынесенное ранее судом в городе Пльзень гражданину страны Лукашу Новачеку за участие в событиях на территории Донбасса. Об этом сообщает Чешское радио.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

На пересмотр приговора повлияло то, что прокуратура не смогла представить убедительных для Верховного суда доказательств прямого участия Новачека в боевых действиях на стороне ополчения Донбасса. Все заявленные «улики» — переписка в социальных сетях, фотографии с оружием в руках и в форме ополчения — суд посчитал недостаточно убедительным основанием для первоначального наказания.

По мнению прокурора, Новачек, который в 2016 году прибыл на восток Украины, где порядка полугода пребывал в казармах ополченцев, служил в разведке и принимал непосредственное участие в боях против подразделений ВСУ.

Сам Новачек утверждает, что всё это время он выполнял на территории Донбасса различные работы технического и хозяйственного характера, в частности, помогал на кухне, ремонтировал больницы и школы, выполнял другие мирные функции. А фотографии и записи, которые использует против него обвинение, были сделаны им по глупости, чтобы «выпендриться перед друзьями».

Напомним, что чешское законодательство запрещает гражданам страны служить в войсках и военизированных формированиях других государств без получения индивидуального разрешения правительства.