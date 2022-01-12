Прага, 12 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Верховный суд Чехии 11 января сократил с 20 до шести лет заключения наказание, вынесенное ранее судом в городе Пльзень гражданину страны Лукашу Новачеку за участие в событиях на территории Донбасса. Об этом сообщает Чешское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

На пересмотр приговора повлияло то, что прокуратура не смогла представить убедительных для Верховного суда доказательств прямого участия Новачека в боевых действиях на стороне ополчения Донбасса. Все заявленные «улики» — переписка в социальных сетях, фотографии с оружием в руках и в форме ополчения — суд посчитал недостаточно убедительным основанием для первоначального наказания.

По мнению прокурора, Новачек, который в 2016 году прибыл на восток Украины, где порядка полугода пребывал в казармах ополченцев, служил в разведке и принимал непосредственное участие в боях против подразделений ВСУ.

Сам Новачек утверждает, что всё это время он выполнял на территории Донбасса различные работы технического и хозяйственного характера, в частности, помогал на кухне, ремонтировал больницы и школы, выполнял другие мирные функции. А фотографии и записи, которые использует против него обвинение, были сделаны им по глупости, чтобы «выпендриться перед друзьями».

Напомним, что чешское законодательство запрещает гражданам страны служить в войсках и военизированных формированиях других государств без получения индивидуального разрешения правительства.