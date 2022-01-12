Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 77 914, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 101 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 72 868 пациентов, в том числе 197 за последние сутки. Число контактных лиц в республике, по состоянию на 12 января, составляет 4868 человек.