Биробиджан, , 08:20 — REGNUM В Еврейской автономии намерены осуществить масштабное обновление сетей жилищно-коммунального комплекса. Перемены анонсировал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в интервью об итогах 2021 года телеканалу НТК.

Состояние теплотрасс в Приморском крае ОНФ

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«Мы задумались, что же всё-таки делать с жилищно-коммунальным комплексом. Ведь у всего есть предел прочности. Предел прочности у Еврейской автономной области закончился лет 15 назад. Поэтому родилась программа, по которой мы должны заменить все ветхие трубопроводы горячего и холодного водоснабжения», — отметил глава автономии.

Он рассказал о том, что идёт подписание концессионных соглашений, по которым будут осуществляться модернизация трубопроводов в сфере ЖКХ региона. Сети обновит компания «Полипластик». Кроме того, руководство региона договаривается о замене по концессии всех 114 котельных ЕАО.

«На начальном этапе котельные будут работать на твердом топливе, имеется в виду уголь Сибирской угольной энергетической компании, а в перспективе — на деревянных и торфяных пеллетах», — пояснил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской АО назвал срок запуска движения по мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай) Китай. По его словам, он будет открыт не позже августа 2022 года.