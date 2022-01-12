Предел прочности системы ЖКХ ЕАО закончился 15 лет назад — глава региона
Биробиджан, 12 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Еврейской автономии намерены осуществить масштабное обновление сетей жилищно-коммунального комплекса. Перемены анонсировал губернатор региона Ростислав Гольдштейн в интервью об итогах 2021 года телеканалу НТК.
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Он рассказал о том, что идёт подписание концессионных соглашений, по которым будут осуществляться модернизация трубопроводов в сфере ЖКХ региона. Сети обновит компания «Полипластик». Кроме того, руководство региона договаривается о замене по концессии всех 114 котельных ЕАО.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской АО назвал срок запуска движения по мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай) Китай. По его словам, он будет открыт не позже августа 2022 года.