Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 11 января открылся ростом и ускорился на американской сессии после выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Растущий рубль Instagram.com

Инвесторы положительно восприняли отсутствие сюрпризов в его выступлении в банковском комитете Сената.

Он заявил, что нацелен не допустить укоренения высокой инфляции, а для принятия решения о сокращении баланса потребуется от двух до четырех встреч. Вероятно, Пауэлл будет утвержден на новый срок в качестве председателя ФРС.

Доходность казначейских облигаций США упала на 2,75%, до 1,734% годовых, индекс доллара — до 95,57. Нефть подорожала на 3,24% до $83,60 за баррель.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,73%, до 74,45 руб., евро/рубль — на 0,36%, до 84,67 руб., фунт/рубль — на 0,60%, до 101,48 руб.

Сегодня, 12 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,56 за баррель. Рубль торгуется в небольшом плюсе. Цель по нему на сегодня 74,00 руб.

Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Совета Россия-НАТО. На нем также будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России.

Если сюрпризов не будет, высока вероятность падения курса доллара до 73,80 руб.

Читайте также: Рубль восстанавливается, продвигаясь к отметке 74 за доллар