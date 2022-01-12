Бийск, Алтайский край, , 08:10 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.135 УК РФ («Развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

Развратник Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия

По данным следствия, в период с февраля по май 2021 года обвиняемый, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, под вымышленным именем стал переписываться с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет. В ходе общения, он отправлял девочке фотографии порнографического характера и вынудил несовершеннолетнюю сделать несколько фотографий интимного характера.

«Вину в инкриминируемом ему деянии мужчина признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года В Барнауле вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который 7 февраля 2020 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил насилие над ребёнком.

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