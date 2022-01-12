Новосибирск, , 08:10 — REGNUM В настоящее время ребёнок, оставленный в коробке на трассе под Новосибирском, находится в медицинском учреждении, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Младенец

«Правоохранительными и следственными органами устанавливается информация о происхождении ребёнка и ближайших родственниках. По результатам расследования обстоятельств, при которых ребёнок оказался в опасной обстановке, в отношении родителей будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнила детский омбудсмен. — После чего ребёнок будет передан на попечение органу опеки и попечительства для решения вопроса о дальнейшем его жизнеустройстве. В случае устройства ребёнка в замещающую семью в приоритетном порядке в качестве кандидатов будут рассматриваться его ближайшие родственники».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 7 января на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района подростки нашли новорождённую девочку в картонной коробке. О находке они сообщили в правоохранительные органы.

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