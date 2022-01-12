Уфа, , 08:24 — REGNUM Сосед вынес женщину из горящего дома в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что вечером 11 января спасатели Ишимбайского района получили сообщение о том, что горит жилой дом в д. Канакаево.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит бревенчатый дом размером 7×8 метров. В момент возгорания в доме находились два человека. Пожар первым заметил сосед.

«До приезда пожарной охраны он забежал в дом и увидел на полу, у входа на кухню, лежащую женщину, вытащил ее во двор», — сообщает пресс-служба.

В результате была спасена женщина 1958 года рождения. В доме наблюдалось сильное задымление. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

Во время разбора места пожара они обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. Спасенная женщина сама обратилась в медучреждение. Врачи поставили ей диагноз «отравление продуктами горения» и госпитализировали. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.