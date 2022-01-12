Нью-Джерси, США, 7 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей шайбами отметились словацкий форвард Томаш Татар (1-я минута) шведский нападающий Йеспер Братт (42-я, в большинстве) и Джек Хьюз (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Коламбуса» стал Макс Доми (5-я).

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отличился в игре одной результативной передачей, его одноклубник — российский форвард Егор Чинахов, не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нью-Джерси» 9 января уже в гостях снова сыграет с клубом «Коламбус Блю Джекетс».