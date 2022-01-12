Приштина, Сербия, 12 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 11 января сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о своем заражении коронавирусом.

Facebook.com/perparimrama2021 Перпарим Рама и девушки

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Политик самоизолировался немедленно после сообщения о том, что он вступал в контакт с лицами, у которых был выявлен коронавирус, и отменил все назначенные встречи.

На данный момент у политика не наблюдается симптомов заражения, он продолжает работать из дома. 8−9 января Рама находился в Тиране с официальным визитом и получил от мэра албанской столицы Эриона Велиая «ключи от города».