Черногорск, Хакасия, 12 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии обследовали «пылающий» дом в Черногорске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в республиканском минстрое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

10 января в одном из телеграм-каналов появился тепловизионный снимок многоэтажного дома № 21 по улице Калинина в Черногорске. Многоэтажка сильно теряла тепло через крышу, и это было видно на снимке. Создавалось ощущение «пылающего» дома.

Специалисты хакасского минстроя обследовали многоквартирный дом и выявили нарушение температурного режима в подъезде. Оказалось, что собственникам было жарко, поэтому они оставили открытым люк на чердак, что и зафиксировал тепловизор.

В адрес управляющей компании выдано предостережение о необходимости регулировочных работ.

В 2022 году кровлю указанного дома планируют капитально отремонтировать в рамках региональной программы по капремонту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье с 27 декабря по 10 января зафиксировали четыре технологических происшествия на объектах ЖКХ.

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