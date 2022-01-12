Пермь, , 08:06 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который признан виновным в призывах к действиям против полицейских. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд

Горожанин, питая неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов, 23 января 2021 года на площадке крупной соцесети в интернете призывал граждан к осуществлению противоправных действий в отношении полицейских.

Пермяка обвинили в преступлении по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Свою вину горожанин признал в полном объеме.

Суд назначил мужчине наказание в виде 400 обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.