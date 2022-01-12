Приштина, 12 января 2022, 08:23 — REGNUM Спикер парламента республики Косово Главк Конюфца 11 января провел встречу с послом США в Приштине Джеффри Ховеньером.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца высоко оценил «непоколебимую дружбу с США» и подчеркнул, что будущее Косово лежит в НАТО, ЕС «и других международных организациях».
Политик поблагодарил США за постоянную и всестороннюю поддержку Косово США и подаренные 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Стороны выразили готовность к координации и углублению двустороннего сотрудничества.
Ховеньер вручил верительные грамоты президенту Косово Вьосе Османи 10 января 2022 года.
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