Приштина, Сербия, 12 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Спикер парламента республики Косово Главк Конюфца 11 января провел встречу с послом США в Приштине Джеффри Ховеньером.

Tr.usembassy.gov Джефф Ховеньер

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца высоко оценил «непоколебимую дружбу с США» и подчеркнул, что будущее Косово лежит в НАТО, ЕС «и других международных организациях».

Политик поблагодарил США за постоянную и всестороннюю поддержку Косово США и подаренные 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Стороны выразили готовность к координации и углублению двустороннего сотрудничества.

Ховеньер вручил верительные грамоты президенту Косово Вьосе Османи 10 января 2022 года.