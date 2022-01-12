Элиста, , 08:01 — REGNUM В Калмыкии принято первое кадровое решение в 2022 году. В отставку по собственному желанию ушла заместитель министра финансов республики.

Отставка

«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Максимовой Кермен Михайловной, … освободить её от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — говорится в распоряжении за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

ИА REGNUM отмечает, что Кермен Максимова была назначена на ранее занимаемую должность в марте 2011 года.