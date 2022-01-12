Москва, 12 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительной версии, мог умереть от инсульта. Об этом 12 января передает радиостанция «Вести FM».

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В сообщении отмечается, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике и почувствовал себя плохо. Медики пытались спасти телеведущего, но не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Зеленский скончался 11 января в возрасте 46 лет. О его смерти сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович.