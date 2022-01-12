Новосибирск, 12 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области с января 2022 года заявление в центр занятости населения для получения помощи в поиске работы, регистрации в качестве безработного и назначения пособия по безработице можно подать только в электронной форме. Об этом сообщило министерство труда и социального развития региона.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

«В 2022 году взаимодействие жителей региона с центром занятости осуществляется через личный кабинет на порталах «Работа в России» или Госуслуги. Для обмена информацией с центром занятости необходимо наличие электронной почты», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что теперь поиск подходящей работы осуществляется на основании электронного заявления и прикрепленного к нему резюме. Система автоматически отклоняет заявления без резюме.

При этом для признания безработным необходима личная явка в центр занятости.