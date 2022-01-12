Иркутск, , 08:00 — REGNUM Доверчивая жительница Иркутска — заведующая отделением медицинской организации — лишилась почти 5,5 миллионов рублей после общения с «менеджером трейдинговой компании». Подробности сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Мошенничество 50.мвд.рф

Как установили полицейские, рекламу о заработке 46-летняя женщина нашла в социальной сети Instagram. Оставив свои данные на сайте, она дождалась звонка представителя компании. Через некоторое время через мессенджер ей также написал мужчина, который уговорил ее установить тематическую программу, настроить удаленный доступ к ее устройству и выполнять действия по его указаниям.

За три месяца «начинающий инвестор» перевела на указанные им счета под видом оплаты сделок, налогов, страховок и штрафов 2,8 миллиона собственных сбережений, которые несколько лет откладывала для покупки квартиры, а также около 2,7 миллиона рублей, оформленные в кредит.

Обман открылся, когда женщина безрезультатно попыталась вывести деньги, но вместо получения средств слышала от «помощников» требования о переводе все новых сумм. Осознав, что стала жертвой мошенников, иркутянка обратилась в полицию.

В настоящее время органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Это самая крупная сумма, похищенная мошенниками с начала 2022 года. Всего за первые дни нового года от действий различных телефонных и интернет-мошенников в Иркутской области пострадали уже 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Байкальска (Иркутская область) лишился более миллиона рублей, поверив лже-банкирам. В начале декабря 2021 года пострадавшей оказалась подливая жительница Братска: женщина лишилась заемных средств, думая, что участвует в спецоперации по вычислению мошенников.

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