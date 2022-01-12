Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, которого уличили в даче взятки врачу. Его оштрафовали, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обвиняемым стал экс-полицейский межмуниципального отдела МВД «Алатырский». Следствием установлено, что 31 января 2020 года он обратился к врачу центральной районной больницы в Алатыре за справкой об освобождении от работы до 14 февраля.

«Он не имел оснований для освобождения от службы, переведя за получение справки на банковский счёт врача 2 тыс. рублей», — говорят в следственном управлении.

Суд признал бывшего правоохранителя виновным в даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), назначив 5 тыс. рублей штрафа. Решение суда не вступило в силу.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении врача, которого подозревают в получении взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему сотруднику следственного изолятора, которого признали виновным в получении взятки и превышении полномочий. Ему назначено 70 тыс. рублей штрафа.

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