Екатеринбург, 12 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Рассмотрение заявления бывшего депутата свердловского Заксоброания Валерия Савельева об отмене итогов выборов суд назначил на 18 января. Об этом говорится в карточке дела на сайте облсуда.

Суд

Его планируют рассмотреть в зале №28 на пятом этаже. Заседание собираются начать в 10:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов 17−19 сентября победу одержал Александр Ивачёв (КПРФ). Теперь Савельев намерен добиться отмены итогов выборов, ссылаясь на заявления неких «очевидцев» о якобы имевших место нарушениях.