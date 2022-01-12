Скопье, 12 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Северной Македонии вечером 11 января опровергли сообщения о предстоящем заключении дополнительного соглашения с Болгарией и/или внесении изменений в текущее соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии подчеркнули, что отношения между двумя странами будут и далее строиться только на основании соглашения 2017 года.

В македонском МИД сообщили о намерении провести встречу на уровне глав правительств с целью установления отношений между двумя новыми правительствами Северной Македонии и Болгарии. 11 январякандидат на пост премьер-министра Северной Македонии Димитар Ковачевски представил парламенту свой правительственный кабинет, он ожидает утверждения.