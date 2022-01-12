Братск, Иркутская область, , 07:51 — REGNUM Следователями Главного Следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту незаконной рубки древесины на территории Падунского лесничества, совершенной с превышением должностных полномочий. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, в течение двух дет (2018−2019 годы) неустановленные должностные лица, в чьи обязанности входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, заключили договоры купли-продажи лесных насаждений на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также обустройству противопожарных разрывов путем предоставления недостоверных сведений, послуживших основанием для заготовки древесины на лесных участках, не предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов.

В ходе проведенной прокуратурой Иркутской области проверки установлено, что договоры были заключены неправомерно, решением Арбитражного суда Иркутской области сделки признаны недействительными.

Создание противопожарных разрывов на территории Падунского лесничества в границах водоохранной зоны Братского водохранилища не предусмотрено, поскольку лесные насаждения отнесены к защитным лесам. Таким образом, незаконно вырублены хвойные деревья в объеме свыше 8 тысяч кубических метров.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, составил более 90 млн. рублей.

Следователями ГСУ при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Иркутской области с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных действий, и обнаружения документации, послужившей основанием для назначения противопожарных рубок, проведены обысковые мероприятия. Обнаружены документация и иные вещественные доказательства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») и частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство леса Иркутской области планирует в 2022—2025 годах провести лесовосстановление в государственном заказнике «Туколонь», где в 2018 году обнаружили незаконную вырубку и по уголовному делу арестовали экс-главу ведомства Сергея Шеверду.

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