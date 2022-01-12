Пермь, , 07:50 — REGNUM Генеральный директор Пермского порохового завода задержан и арестован в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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По данным СМИ, задержание произошло в Новосибирске в конце 2021 года. До переезда в Пермь мужчина Олег Миргородский работал заместителем главы новосибирского предприятия «Искра». Силовики заинтересовались его деятельностью на этом оборонном заводе. Бывшему замглавы новосибирского предприятия инкриминируются действия по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Стоит отметить, срок полномочий Олега Миргородского в статусе директора Пермского порохового завода истек в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс на должность не проводили. По решению Минпромторга, Миргородский продолжил руководить предприятием. В настоящее время конкурс объявлен, на пост директора оборонного предприятия претендуют два кандидата, информирует «Коммерсантъ».