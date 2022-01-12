Кемерово, , 07:48 — REGNUM В Кемеровской области до 18:00 (время местное) 13 января на территории Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в прогнозе.

В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса уточнили, что предприятиям Кемерова рекомендовали сократить выбросы до 18:00 12 января; предприятиям Новокузнецка и Прокопьевска — до 18:00 13 января.