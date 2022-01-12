Москва, , 07:48 — REGNUM Военно-транспортные самолёты ВКС России вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями. Об этом утром 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении военного ведомства отмечается, что 11 января в Москву было доставлено 376 российских граждан.

пресс-служба Минобороны РФ «Доставленные в Россию самолётами военно-транспортной авиации России граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам».

В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» они не смогли своевременно вернуться на родину и обратились за помощью к российским военным.

Напомним, на 12 января для вывоза граждан РФ из Казахстана запланировано шесть рейсов военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий по счёту самолёт Минобороны РФ с гражданами России прибыл из Алма-Аты в Москву.

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