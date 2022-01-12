Томск, 12 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В 2021 году ЗАГСы зарегистрировали в Томской области более 9 тысяч новорождённых. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в областной администрации.

Pexels.com Младенец

Всего за прошлый год в регионе выдано 9504 акта о рождении детей. 2839 новорождённых зарегистрировано в роддомах Томской области.

Мальчиков родилось больше, чем девочек (4872 против 4582). Первенцами в семьях стали 3450 детей; вторыми — 3497; третьими — 1678; четвёртыми — 494; пятыми — 185; шестыми — 76; седьмыми — 29; восьмыми — шестеро; девятыми — 18; десятым — один. В двух семьях родился двенадцатый ребёнок, ещё в одной — четырнадцатый.

Что касается имён, лидерство в прошлом году принадлежало Софиям (243 девочки) и Артёмам (224 мальчика). Выбирали томичи для своих детей и редкие имена: Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Нобель, Азалия, Ассоль, Зола, Эра и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в январе — ноябре 2021 года умерло населения больше, чем родилось.

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