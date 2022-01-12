Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM Бывший депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев намерен отобрать мандат у Александра Ивачёва, обошедшего его в одномандатном округе на выборах 17−19 сентября. Об этом пишут СМИ.

Суд

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Заявление Савельева подано в Свердловский облсуд. Основанием стали якобы обращения граждан о будто бы имевших место нарушениях. Ответчиком является Чкаловская избирательная комиссия. Савельев требует отмены решения об утверждении итогов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, Савельев несколько лет представлял Чкаловский район Екатеринбурга в областном Заксобрании. Однако в сентябре 2021 года он проиграл выборы.