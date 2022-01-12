Братск, Иркутская область, , 07:42 — REGNUM В Братском районе Иркутской области разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в результате которой пострадали шестеро пассажиров автобуса. Подробности сегодня, 12 января, сообщает территориальное УГИБДД ГУ МВД России.

В Братском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с автобусом МВД РФ

По предварительной информации, ДТП случилось накануне вечером в районе села Кобляково: столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Братск — Усть-Илимск», и два большегруза. В салоне автобуса находилось 40 человек, получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, трое из них госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 27 декабря по 2 января в Иркутске и Иркутском районе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, травмы получили 28 человек, включая трех несовершеннолетних.

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