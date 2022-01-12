Якутск, , 07:46 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Якутии ухудшается. Об этом заявила 12 января на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: В Якутии вводят дополнительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

«Увеличение количества заболевших в последние дни характерно в целом для республики. Отчасти оно связано как с непосредственно с отложенным обращением в больницы — это характерно в целом для январских тенденций работы всех учреждений здравоохранения — так и с несоблюдением норм санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, установленных указом главы Якутии», — отметила Ольга Балабкина.

За сутки в республике заразились коронавирусом 108 человек (днём ранее — 86). В ковидных госпиталях проходит лечение 443 пациента, в том числе 41 человек в тяжёлом состоянии, пять — в реанимации.

Наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса в Мегино-Кангаласском, Горном, Сунтарском районах республики, а также в Якутске. В столице региона растёт количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19, в связи с этим Ольга Балабкина обратилась к якутянам с просьбой предпринимать меры самоизоляции при первых признаках ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ждут штамм «Омикрон» и прогнозируют ухудшение эпидемической ситуации. Количество заболевающих COVID-19 уже растёт, констатировал 10 января глава республики Айсен Николаев.