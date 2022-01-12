Нур-Султан, , 07:37 — REGNUM За последние сутки выявлено 4810 новых случаев заражения коронавирусом на территории Казахстана, общее число заразившихся составило 1 004 464 с начала пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Больше всего случаев заражения за сутки было подтверждено в столице страны, городе Нур-Султане — 3 312 случаев. Из числа заболевших COVID-19 умерло за сутки два человека, с начала пандемии погибло от осложнений, вызванных заболеванием, 13 059 человек.

На сегодняшний день в стационарах находятся 3409 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 187 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 59, на аппарате ИВЛ — 41 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Казахстан получил партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения.

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