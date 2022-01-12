Усольский район, Иркутская область, , 07:36 — REGNUM В Усольском районе Иркутской области сегодня, 12 января, столкнулись «ГАЗель» ритуальной службы и большегруз Volvo. Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла около 8:20 по местному времени на 1839 километре федеральной автодороги «Сибирь» (р-н Старой Ясачной).

В Усольском районе Иркутской области столкнулись «ГАЗель» ритуальной службы и фура Volvo МВД РФ

По предварительной информации, погибли три человека, двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «ГАЗель». «Экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий аварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, трое несовершеннолетних и 22 взрослых получили различные травмы в результате 15 дорожно-транспортных происшествий, произошедших с 3 по 9 января 2022 года в Иркутске и Иркутском районе.

В Усольском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД работают на месте столкновения ритуального автомобиля и большегруза МВД РФ

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