Кемерово, 12 января, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Кузбасский тату-мастер Михаил Смирнов планирует выполнить 100 татуировок всем желающим. Он готов установить мировой рекорд по количеству тату, выполненных за 24 часа, рассказали в министерстве культуры и национальной политики региона.

Dan Prado Тату

Работать он будет в Кузбасском центре искусств в рамках благотворительного перфоманса «Добро навсегда». Марафон стартует 15 января.

Отмечается, что заработанные деньги передадут в фонд «Подари жизнь».