Кузбассовец намерен установить мировой рекорд по нанесению тату за сутки
Кемерово, 12 января, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Кузбасский тату-мастер Михаил Смирнов планирует выполнить 100 татуировок всем желающим. Он готов установить мировой рекорд по количеству тату, выполненных за 24 часа, рассказали в министерстве культуры и национальной политики региона.
Dan Prado
Тату
Работать он будет в Кузбасском центре искусств в рамках благотворительного перфоманса «Добро навсегда». Марафон стартует 15 января.
Отмечается, что заработанные деньги передадут в фонд «Подари жизнь».