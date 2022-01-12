Челябинск, 12 января, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень безработицы составляет 1,1% от трудоспособного населения. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

К концу ноября она достигла минимальных значений за последние годы. Самые низкие показатели зафиксированы в Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Кыштыме.

Наиболее высокий уровень выявлен в Брединском муниципальном районе.