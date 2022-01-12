Бугуруслан, Оренбургская область, 12 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В города Бугуруслане Оренбургской области два человека получили смертельное отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Simone Ramella Выхлопные газы

По данным ведомства, 11 января в полицию обратилась местная жительница с просьбой найти ее сына. Он ушел из дома 6 января и не вернулся. В рамках розыскных мероприятий правоохранители проверили гараж, принадлежащий сыну женщины. В гараже обнаружили автомобиль «Ниссан», а в нем — тела мужчины и женщины.

Предположительно горожане отравились угарным газом от работающего автомобиля. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.