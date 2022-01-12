Казань, , 07:25 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан» 10 января 2022 года подписало с победителем тендера контракт на строительство многоуровневого служебного гаража для автотранспорта кабинета министров республики. Стоимость контракт превышает 737 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Строить объект планируют на улице Подлужная в Вахитовском районе Казани. Полная стоимость сделки — 737 987 806 рублей 97 копеек при начальной цене торгов 741 696 288,41 рубля. Победителем соответствующего аукциона признали ООО «Евростройхолдинг+», которое обошло другого участника тендера — ООО «Казаньсоюзстрой».

По условиям контракта, построить служебный гараж для ведомства ООО должно до 31 декабря 2022 года. Оплатят работы из бюджета региона.

По данным ЕГРЮЛ, компания-подрядчик создана в январе 2010 года и принадлежит Владимиру Казилову, который также является директором ООО. Среднесписочная численность персонала на 2021 год — более 70 человек. По открытым данным, компания была исполнителем около 70 госконтрактов на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей.