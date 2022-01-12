Казань, 12 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан» 10 января 2022 года подписало с победителем тендера контракт на строительство многоуровневого служебного гаража для автотранспорта кабинета министров республики. Стоимость контракта превышает 737 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Строить объект планируют на улице Подлужная в Вахитовском районе Казани. Полная стоимость сделки — 737 987 806 рублей 97 копеек при начальной цене торгов 741 696 288,41 рубля. Победителем соответствующего аукциона признали ООО «Евростройхолдинг+», которое обошло другого участника тендера — ООО «Казаньсоюзстрой».

По условиям контракта, построить служебный гараж для ведомства ООО должно до 31 декабря 2022 года. Оплатят работы из бюджета региона.

По данным ЕГРЮЛ, компания-подрядчик создана в январе 2010 года и принадлежит Владимиру Казилову, который также является директором ООО. Среднесписочная численность персонала на 2021 год — более 70 человек. По открытым данным, компания была исполнителем около 70 госконтрактов на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей.