Тегеран, 12 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 11 января вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаизаявил на встрече с президентом Кубы, что для облегчения экономических сделок со странами Латинской Америки, и в частности с Кубой, необходимо создать Совместный экономический союз. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Резаи, находящийся в турне по странам Латинской Америки, заявил на встрече с президентом КубыМигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, что Исламская Республика готова к расширению всесторонних отношений и сотрудничеству с Кубой.

Он также упомянул о высоком уровне сотрудничества и дружбы между Ираном и Кубой в области современных технологий и, в частности, кампании по борьбе с пандемией COVID-19 путем совместного производства вакцины против коронавируса.

«Нам необходимо и дальше расширять это сотрудничество, чтобы противостоять санкциям врагов и заговорам, вынашиваемым против сопротивляющихся наций», — отметил Резаи.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран высоко уважает кубинское правительство и народ за их мужественное сопротивление державам-узурпаторам и придает большое значение дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества.