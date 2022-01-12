Якутск, 12 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке 11 января решалась судьба школы №1 Якутска, переполненной и аварийной. Суд встал на сторону прокуратуры, которая потребовала прекратить эксплуатацию здания, сообщил в своём телеграм-канале политолог и журналист Якутии Виталий Обедин.

Wikia.com Аварийный выход

По его словам, на заседании суда право продолжать обучение в здании школы отстаивала только её директор Таисия Горохова. Инстанция пренебрегла сведениями о том, что есть экспертные заключения, разрешающие какое-то время эксплуатировать помещения учреждения образования без угрозы для детей.

«Пока чиновники Якутии отчаянно рубят пиар на собаках, они ухитрились забыть о детях. Во Владивостоке рассматривали кассацию по делу о закрытии школы №1. Ни министерство образования Якутии, ни управление образования города Якутска представителей не направили. Школу пыталась отстоять только директор Таисия Горохова. Но суд встал на сторону прокуратуры Якутии, которая добилась ее закрытия. И это при том, что аварийная 9-я школа, к примеру, работает, а по школе №1 нет признания аварийного состояния (есть ограниченная работоспособность)», — отметил Виталий Обедин.

По его информации, сейчас для школы №1 готовят здание старого кооперативного техникума, старое, с захламлённой территорией и отсутствием условия для обеспечения антитеррористической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе № 1 Якутска запрещено обучать детей. Такое решение приняла Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство распорядилось незамедлительно организовать безопасные условия для обучения детей.

Власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы, и 1 сентября дети пошли учиться в старое здание, признанное ограниченно пригодным для обучения детей. Степень изношенности школы оценивается в 70%. «Переселить» школу в новое место власти региона планируют только в сентябре 2022 года.