Курагинский район, Красноярский край, , 07:14 — REGNUM Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

Авария Tysto

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в районе посёлка Кошурниково. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 09:15 по местному времени 12 января.

На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе посёлка Кошурниково Курагинского района автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое обратились за медпомощью.

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