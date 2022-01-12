Курагинский район, Красноярский край, 12 января, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

Tysto Авария

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в районе посёлка Кошурниково. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 09:15 по местному времени 12 января.

На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе посёлка Кошурниково Курагинского района автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое обратились за медпомощью.