Тегеран, 12 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 11 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахианзаявил, что разрешение кризисов и споров путем применения военной силы и гегемонистской власти является неправильным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Хоссейн Амирабдоллахиан рассказал журналистам в кулуарах своей встречи с эмиром Катара и его катарским коллегой о текущем уровне двусторонних связей.

«Мы достигли договоренности о том, что в ближайшие дни иранская делегация посетит Катар. Поездка обеспечит продвижение сотрудничества в экономической, торговой, научной и технологической областях, в том числе в области здравоохранения и борьбы с COVID-19», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что обмен опытом в кампании по борьбе с коронавирусной инфекцией поможет обеим странам, при этом Иран объявил о своей готовности в этом отношении.

«Иран также предложил планы сотрудничества в регионе Персидского залива, причем уважаемый эмир Катара приветствовал инициативы Исламской Республики», — заявил Амирабдоллахиан.