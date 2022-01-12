Нур-Султан, , 07:08 — REGNUM Аэропорт города Алма-Аты, получивший повреждения во время массовых беспорядков в Казахстане, технически готов к возобновлению работы. Об этом 12 января заявил в ходе первого заседания нового правительства республики министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

В Казахстане из 20 аэропортов в настоящее время работают 18. Временно приостановили свою деятельность аэропорт в городе Талдыкоргане и в городе Алма-Ате. При этом, как отметил Ускенбаев, международный аэропорт в Алма-Ате технически уже готов к возобновлению работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назвал ключевые задачи нового правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Казахстана назвал задачи нового правительства