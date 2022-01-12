Копенгаген, 12 января, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Памятные монеты достоинством 500 и 20 крон выпустят 14 января власти Дании в честь 50-летия правления датской королевы Маргрете II. Об этом 11 января сообщил на своем сайте Национальный банк страны.

gritti Флаг Дании

На главной стороне монеты будет размещен портрет монарха, а на обратной стороне — орнамент числа «50», а также королевский герб и годы правления Маргрете II. 500-кроновая монета будет выполнена из серебра, а 20-кроновая — из металла. Кроме того, последнюю представят в двух вариантах: традиционной чеканки и с более рельефным типом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря, из-за распространения коронавирусной инфекции в Дании, власти королевства перенесли на конец лета 2022 года торжества в честь 50-летия правления Маргрете II, которые планировалось провести в январе.